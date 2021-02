Vivendi will Universal Music an die Börse bringen

Universal Music soll an die Börse.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Paris. Ab an die Börse könnte es für das Label Universal bald heißen. Doch die Hauptversammlung steht noch aus.

Der französische Medienkonzern Vivendi will sein Tochterunternehmen Universal Music Group (UMG) an die Börse bringen. Das Label hat unter anderen die Beatles, Lady Gaga oder Rihanna im Katalog.Wie Vivendi in Paris mitteilte, könnten 60 Proz