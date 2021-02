Bahn will mehr als 1,4 Milliarden Euro in Werke investieren

Das Logo der Deutschen Bahn prangt auf einem ICE.

Silas Stein/dpa/Symbolbild/Archiv

Berlin. Die Bahn hat in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Fernzüge gekauft, die nach und nach zum Einsatz kommen. In den Instandhaltungswerken wird der Platz deshalb knapp. Nun rüstet der Konzern nach.

Die Deutsche Bahn will in den kommenden Jahren mehr als 1,4 Milliarden Euro in den Ausbau von Abstellanlagen und Werken für die betriebsnahe Instandhaltung in Deutschland stecken.„Die Qualität wird in der Infrastruktur und in den Werken gem