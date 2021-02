Jack Dorsey, Vorsitzender von Twitter, spricht per Videoübertragung bei einer Anhörung im US-Senat.

New York. Twitter-Chef Dorsey und Rapper Jay-Z kündigen die Gründung eines Bitcoin-Stiftungsfonds an. Als Startkapital investieren sie einen zweistelligen Millionenbetrag. Damit endet eine große Woche für die Krypto-Währung, die mit dem Ankauf von Tesla-Chef Musk im Wert von 1,5 Milliarden Dollar begann.

Twitter-Chef Jack Dorsey und Hip-Hop-Mogul Shawn „Jay-Z“ Carter richten gemeinsam einen Bitcoin-Stiftungsfonds ein. Dorsey kündigte am Freitag per Tweet an, dass die beiden 500 Bitcoin als Startkapital einsetzen, was aktuell knapp 24 Millio