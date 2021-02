Die Geschäfte von Walt Disney laufen dank des boomenden Streaming-Geschäfts wieder gut.

Richard Drew/AP/dpa

Burbank. Nach zwei Quartalen mit hohen Verlusten gelingt Disney wieder ein kleiner Gewinn. Was Anleger noch mehr freut: Die Streaming-Dienste des Micky-Maus-Konzerns bleiben in der Pandemie ein Hit. Disney+ hat inzwischen fast halb so viele Nutzer wie der große Rivale Netflix.

Die Corona-Krise belastet Walt Disney weiter stark, doch das Streaming-Geschäft boomt und der Entertainment-Gigant ist zurück in den schwarzen Zahlen.In den drei Monaten bis Ende Dezember schaffte Disney unterm Strich einen Gewinn in Höhe v