Nach Vollzug des Brexit ist nun Amsterdam zum größten Aktienmarkt Europas aufgestiegen.

Alexander Heinl/dpa-tmn

London/Amsterdam. Der Brexit wirkt sich auf die unterschiedlichsten Felder aus. Nun muss London in Sachen Aktienmarkt die Spitzenposition in Europa an eine andere Hauptstadt abgeben.

Mit dem vollständig vollzogenen Brexit hat London seine Stellung als größter Aktienmarkt Europas verloren und ist von Amsterdam verdrängt worden.Im Januar wurden in der niederländischen Hauptstadt täglich im Durchschnitt Aktien im Wert von