Wirtschaftsminister Altmaier während einer Sitzung im Bundestag in Berlin.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Der Wirtschaftsminister wird sich wohl einiges anhören müssen. Bei einem Treffen am kommenden Dienstag dürften die Wirtschaftsverbände Tacheles reden.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lädt Verbände auch angesichts schwerer Kritik aus der Wirtschaft an der schleppenden Umsetzung von Hilfen zu einem „Wirtschaftsgipfel“ ein.Wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte, wird Altmaier am ko