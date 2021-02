Fahrradboom hält an - Hersteller erwarten großen Zuwachs

Mountainbikes und Rennräder. Fahrräder sind in Corona-Zeiten sehr gefragt.

picture alliance / dpa

Bad Soden am Taunus. Das Fahrrad hat im Corona-Jahr enorm an Bedeutung gewonnen und es ist kein Ende in Sicht. Kaufen und Leasing sind hoch im Kurs.

Fahrradkäufer müssen sich wohl auch in diesem Jahr auf ein knappes Angebot und steigende Preise einstellen. „Wir rechnen damit, dass die Warenverfügbarkeit auch 2021 knapp sein wird“, sagte David Eisenberger vom Zweirad-Industrie-Verband be