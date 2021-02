Die bittere Stunde der Brauer: Bier in den Gully schütten

Carsten Rehder/dpa

Düsseldorf. Das möchte sich kein Brauer ausmalen: Das gute Bier wird in den Abfluss geschüttet. Mit den monatelangen Kneipenschließungen kommt aber immer mehr Fassbier an die Grenze des Haltbarkeitsdatums. In den Karnevalshochburgen trifft der Lockdown sogar das Hauptgeschäft.

Bier in den Gully schütten. Diese bittere Stunde rückt mit jedem weiteren Tag des wiederholt verlängerten Lockdowns für zahlreiche Brauer, Getränkhändler und Gastronomen in Deutschland näher. Denn an den eingelagerten Bierfässern tickt uner