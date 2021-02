Peter Altmaier (CDU) hält ein Plakat mit der Aufschrift "Überbrückungshilfen für den Mittelstand" in den Händen.

Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin. Der Lockdown bringt viele Unternehmen in Not, Wirtschaftshilfen sollen das lindern. Sie fließen aber längst nicht so schnell wie versprochen - dafür gibt es nun eine Entschuldigung.

Angesichts massiver Kritik hat sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei Unternehmen für die langsame Auszahlung von Corona-Hilfen entschuldigt.Altmaier sagte am Sonntagabend in der Politik-Talkshow „Die richtigen Fragen“ bei „Bild