So viel wert wie Gold? Kritiker warnen vor dem Platzen einer Blase und sehen den Bitcoin weiterhin vor allem als Spekulationsobjekt, das vor allem für Privatanleger riskant werden kann.

imago images/Alexander Limbach

Palo Alto. Kunden von Tesla können künftig per Bitcoin bezahlen. Die Nachricht treibt den Bitcoin-Kurs auf ein neues Rekordhoch.

Der US-Elektroautobauer Tesla öffnet sich für digitale Währungen. Der Konzern von Starunternehmer Elon Musk will schon in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren, wie am Montag aus einer Mit