Die zweite Corona-Welle führt zu Arbeitsausfall - nicht nur wegen geschlossener Geschäfte.

Helmut Fohringer/APA/dpa/Symbolbild

Nürnberg. Während der Corona-Pandemie wird in der Wirtschaft in Deutschland weniger geleistet als üblich. Das liegt nicht nur an den Schließungen zahlreicher Geschäfte.

In Deutschland sind wegen der zweiten Corona-Welle bisher schätzungsweise rund 59 Millionen Arbeitstage ausgefallen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).Allein durch erhö