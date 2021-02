Junge Leute kaufen nicht mehr gerne in der Innenstadt ein

Triste Aussichten: Innenstädte können bei jüngeren Menschen als Einkaufsort nicht mehr punkten - sie bevorzugen das Internet.

Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa

Köln. Eine aktuelle Studie zeigt: Innenstadtbesucher werden immer älter. Jüngere Menschen shoppen lieber online. Corona verstärkt diesen Trend.

Corona ist nicht an allem schuld. Zwar sorgt der pandemiebedingte Lockdown aktuell in ganz Deutschland für leere Innenstädte. Doch auch ohne die Krise hätten die Stadtzentren ein Problem.Viele junge Leute finden sie als Einkaufsort nicht me