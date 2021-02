Der scheidende Vorstandsvorsitzende und der neue Siemens-Chef: Joe Kaeser (l.) und Roland Busch.

Matthias Schrader/POOL AP/dpa

München. Siemens-Chef Kaeser übergibt das Unternehmen, das er in den vergangenen Jahren massiv umgebaut hat, mit einem Milliardengewinn an seinen Nachfolger Roland Busch. Der startet mit Rückenwind, für den er auch selbst gesorgt hat.

In den letzten Stunden als Siemens-Chef merkt man Joe Kaeser die Rührung dann doch noch an. Bevor er auf der Hauptversammlung seine Rede beginnt, muss sich der Manager mehrmals räuspern.Doch dann zieht er in gewohnter Manier im großen Bogen