Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind optimistisch geblieben.

Der Dax verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Gewinne und schloss 0,71 Prozent höher bei 13.933,63 Punkten. Dabei half auch ein Kurssprung bei den Aktien des Autobauers Daimler. In der Vorwoche war der Leitindex noch in einem nervös