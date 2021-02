Der Bierabsatz lag 2020 auf einem Rekordtief. Dennoch trinkt laut einer Umfrage jeder Dritte während der Pandemie zuhause mehr Alkohol als vorher. Was heißt das für Brauer und Brenner in der Region?

Rainer Jensen/dpa

Osnabrück. Kein Bier oder Glas Wein zum Essen im Restaurant, keinen Cocktail mit Freunden am Freitagabend, keinen Kurzen in der Diskothek – während in Restaurants nun zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie die Lichter ausgegangen sind, waren sie in Diskotheken seit Mitte März erst gar nicht an. Was heißt das für Brauereien und Brennereien in der Region? Ein Rundruf.

Eins vorweg: Trotz der Schließungen von Gastronomie und Diskotheken scheint kein Alkohol für viele auch keine Lösung zu sein, wie es schon die Toten Hosen sangen. Einer Umfrage zufolge trinkt jeder Dritte während der Pandemie mehr Alkohol a