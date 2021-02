KfW-Förderung in Krise auf Rekordwert

Bei der Förderbank KfW geht es derzeit rund. Die Nachfrage nach Krediten ist sehr hoch.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Die Förderbank KfW spielt eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Die Nachfrage nach Krediten und anderen Finanzierungen ist immens. Auch in diesem Jahr wird die Krise das Institut in Beschlag nehmen.

Kredite der staatlichen Förderbank KfW sind im Corona-Krisenjahr 2020 so begehrt gewesen wie nie. Das Fördervolumen des Instituts stieg im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent auf den Höchstwert von 135,3 Milliarden Euro. „Nie zuvor waren wi