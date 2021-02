So wenige Fluggäste wie noch nie seit Wiedervereinigung

Eine Passagiermaschine startet auf dem Flughafen Frankfurt vor dem tief am Himmel stehenden „Supermond“.

Boris Roessler/dpa

Wiesbaden. Das Statistische Bundesamt hat 2020 an den 24 größten Verkehrsflughäfen zusammen 57,8 Millionen Passagiere gezählt.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland wegen der Corona-Krise so wenige Menschen mit dem Flugzeug geflogen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Das Statistische Bundesamt zählte 2020 an den 24 größten Verkehrsflughäfen zusammen noch 57