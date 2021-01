Gamestop: Die außergewöhnlichen Kurskapriolen bei den Aktien des Videospiel-Händlers gehen weiter.

dpa/John Minchillo

New York. Was sich derzeit an den US-Börsen abspielt, sucht seinesgleichen: Mit einer koordinierten Kampagne treiben Online-Nutzer die Kurse von Aktien wie Gamestop oder AMC in die Hohe – bis das Establishment eingreift.

Der Ausnahmezustand am US-Finanzmarkt hält an: Auch am Donnerstag gingen die außergewöhnlichen Kurskapriolen bei den Aktien des Videospiel-Händlers Gamestop, die Kinokette AMC und anderer Unternehmen weiter. Die Kursturbulenzen s