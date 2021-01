Die IG Metall hat im vergangenen Jahr einige Zehntausend Mitglieder verloren.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Wer seinen Job verliert, gibt oft auch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft auf. Darunter hat die IG Metall in der Corona-Krise gelitten. Ihrem Selbstbewusstsein hat das aber nicht geschadet.

Abstand, Maske, Arbeitskampf - mit diesem Dreiklang hat die IG Metall versucht, in Zeiten der Pandemie ihre Arbeit in den Betrieben fortzusetzen.Doch während sie in der Corona-Krise auf der politischen Ebene durchaus Akzente setzen konnte,