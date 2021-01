Leere am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens.

Arne Dedert/dpa

Berlin. Urlaub zu Hause statt in der Ferne: Fliegen ist für die meisten nur noch eine Erinnerung. Für die Branche ist das dramatisch. Flughäfen erhalten nun deshalb Staatshilfe. Doch das bleibt nicht ohne Kritik.

Leere Terminals, leerer Himmel: Die Deutschen werden nach Einschätzung der Branche erst in einigen Jahren wieder so viel fliegen wie vor Corona-Krise.Vermutlich 2025 dürften bundesweit wieder so viele Menschen in Flugzeuge steigen wie 2019,