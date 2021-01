Bund will Galeria Karstadt Kaufhof stützen

Ein Stern leuchtet neben einer geschlossenen Kaufhof Filiale. Nun soll das Unternehmen staatliche Hilfe bekommen.

Oliver Berg/dpa

Berlin/Essen. Nach Lufthansa und Tui nun Galeria Karstadt Kaufhof: Mit Staatshilfen soll ein weiteres großes Unternehmen gestützt werden. Dabei geht es auch um die Lage der Innenstädte.

Die Bundesregierung will den angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stützen. Dabei geht es um eine Stabilisierungsmaßnahme in Form eines Darlehens in Höhe von bis zu 460 Mill