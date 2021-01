Neue Homeoffice-Vorgaben in Kraft - was jetzt gilt

Arbeit im Homeoffice - ab jetzt durhc die neue „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ mehr oder weniger „verpflichtend“.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. An diesem Mittwoch treten die neuen Homeoffice-Vorgaben des Bundesarbeitsministeriums in Kraft. In der Pandemie sollen sie den Druck auf Arbeitgeber erhöhen, Beschäftigten, wo das möglich ist, Heimarbeit anzubieten.

Für Arbeitgeber gelten ab diesem Mittwoch neue Vorgaben beim Thema Homeoffice.Mit dem Inkrafttreten der neuen „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ des Bundesarbeitsministeriums werden sie laut Ministerium „verpflichtet“, Beschäftigten in be