Prüfung von Fehlfunktion von Tesla-Bildschirm dauert an

Bei der Prüfung geht es um mögliche Sicherheitsrisiken des berührungsempfindlichen Bildschirms in der Mittelkonsole von verschiedenen Tesla-Modellreihen.

picture alliance / dpa

Berlin. Wegen einer möglichen Fehlfunktion des Eingabe-Bildschirms muss Tesla in den USA rund 158.000 Fahrzeuge in die Werkstätten rufen. Nun prüft auch das Kraftfahrt-Bundesamt einen Rückruf deutscher Tesla-Fahrzeuge.

Die Prüfung von Problemen mit dem zentralen Eingabe-Bildschirm in Tesla-Autos dauert nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) an. Dabei geht es um mögliche Sicherheitsrisiken des berührungsempfindlichen Bildschirms in der Mittelkonsole