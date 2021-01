Fahnen mit dem VW-Logo wehen in einem Fahrzeugwerk von Volkswagen.

Wolfsburg. Die Corona-Folgen schmälern auch bei Volkswagen das Ergebnis erheblich. Faktoren wie die „Dieselgate“-Kosten außen vor gelassen, soll nach 2020 dennoch ein Milliardengewinn übrig sein. Der ist aber nur etwa halb so groß wie 2019 - und es gibt weitere Unsicherheiten.

Der Volkswagen-Konzern rechnet für das abgelaufene Jahr nach starken Absatzverlusten in der Corona-Krise mit einem etwa noch halb so hohen Gewinn im laufenden Geschäft. Wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten, wird ein Wert von rund 10 Mi