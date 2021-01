Baukindergeld kommt an - kann aber nur ein Baustein sein

Das Baukindergeld soll Familien den Weg in die eigene Immobilie erleichtern.

Bodo Marks/dpa

Osnabrück. Fast 310.000 Familien in Deutschland sind bereits in den Genuss des Baukindergeldes gekommen. Das Geld kommt dort an, wo es gebraucht wird - alleine wird das Baukindergeld die Wohneigentumsquote jedoch nicht erhöhen. Ein Kommentar.

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen kontinuierlich - auch im Corona-Jahr 2020. Und das nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch auf dem Land. Dass der Staat da Familien beim Kauf eines Eigenheims unter die Arme greift, ist trot