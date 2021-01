Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag Risiken vermieden.

Der Leitindex Dax fiel um 0,74 Prozent auf 13.803,61 Punkte.Auf Wochensicht deutet sich immerhin ein moderates Plus an. Für Belastung sorgt hierzulande und auch insgesamt an den Kapitalmärkten weiterhin die Corona-Pandemie. Die in vielen L