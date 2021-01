Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Am Tag nach dem reibungslosen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten gehen die Anleger etwas vorsichtiger an den Aktienmarkt heran.

Der Dax schaffte es zwar früh, aber nicht nachhaltig über die Marke von 14.000 Punkten. Knapp 100 Punkte vor dem Rekordhoch schalteten die Anleger einen Gang zurück.Der Dax lag am Nachmittag nur noch leicht mit 0,05 Prozent im Plus bei 13.9