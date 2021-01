Die Bundesregierung will Paketdienstleister stärker in die Pflicht nehmen.

Tom Weller/dpa

Berlin. Pakete kommen beschädigt oder gar nicht an - das ruft die Schlichtungsstelle der Netzagentur auf den Plan. Doch viele Anträge scheitern - weil sich nicht alle Zusteller verantwortlich fühlen. Das soll jetzt ein Gesetz ändern.

Im Umgang mit Kundenbeschwerden wegen beschädigter Sendungen will die Bundesregierung die Paketdienstleister etwas stärker in die Pflicht nehmen. Wie das Bundeskabinett am Mittwoch beschloss, müssen die Firmen künftig an Schlichtungsverfahr