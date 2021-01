Das millionenfache Töten männlicher Küken in der deutschen Legehennenhaltung soll ab Anfang 2022 verboten sein.

Bernd Wüstneck/zb/dpa

Berlin. Tierschützer treibt die Praxis des massenhaften Tötens männlicher Küken schon seit geraumer Zeit auf die Barrikaden. Nun soll Schluss damit sein - im nächsten Jahr.

Das millionenfache Töten männlicher Küken in der Legehennenhaltung in Deutschland soll ab Anfang 2022 verboten sein. Das sehen Gesetzespläne von Agrarministerin Julia Klöckner vor, die das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat