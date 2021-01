Markenartikel-Boom: Pause für den Schnäppchenjäger?

Fabian Sommer/dpa

Osnabrück. Trotz Kurzarbeit und Zukunftsängsten greifen Verbraucher in der Corona-Krise deutlich häufiger zu Markenartikeln. Die preisgünstigeren Eigenmarken des Handels verlieren Marktanteile. Eine Verschnaufpause für den Schnäppchenjäger? Ein Kommentar.

Wie geht es heute? Ein Blick in den Einkaufswagen des Nachbarn im Supermarkt gibt Hinweise. Wen treibt Angst zum Hamstern von Hygieneartikeln? Wer bleibt gelassen, kauft seinen Vorrat in Maßen ein? Wer hat sich arrangiert, probiert was Neu