Der Lockdown wird verlängert, die Lager im Einzelhandel sind voll: Mode- und Schuhhandel sowie Hersteller schlagen Alarm.

Marijan Murat

Osnabrück/Münster. Mehr als jedes zweite Geschäft in deutschen Innenstädten ist laut Handelsverband Textil (BTE) ein Textil-, Schuh- oder Lederwarengeschäft. Zehn bis 15 Millionen Einzelteile werden nach Angaben des Verbands pro Tag verkauft - normalerweise. Seit Mitte Dezember, mitten im Weihnachtsgeschäft, mussten die Läden als eine Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie schließen. Der Mittelstand – nicht nur im Handel, sondern auch in der Industrie – schlägt nun Alarm.

Die Läger sind allerorts voll. Alleine das Osnabrücker Modehaus L&T – in der Fläche vergleichbar mit dem Hamburger Alsterhaus – verkauft in der Herbst- und Winterzeit normalerweise 30.000 Damen-Strickpullover. So viele hat Geschäftsführ