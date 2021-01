Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen und SPD-Kanzlerkandidat, in einem Interview mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur.

Kay Nietfeld/dpa

Brüssel. In der Pandemie hält sich Deutschland aus Sicht des Finanzministers wirtschaftlich noch vergleichsweise gut. Für die Partner in der Eurozone ist das nicht nur eine gute Nachricht.

In der Corona-Krise versuchen die Eurostaaten, das gemeinsame Wiederaufbauprogramm rasch an den Start zu bekommen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz forderte am Montag alle Mitgliedsstaaten auf, schnell ehrgeizige und zukunftsweisende Aufbau