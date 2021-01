Bayer-Chef Werner Baumann in Leverkusen.

Oliver Berg/dpa

Berlin. Der Pharmakonzern Bayer erwägt, in die Produktion von Corona-Impfstoffen einzusteigen.

„Wir diskutieren mit Curevac und auch mit der Politik und den Behörden, was gemacht werden kann“, sagt Bayer-Chef Werner Baumann der „Welt am Sonntag“. „Mit unserem Produktionsnetzwerk in Deutschland und den USA sowie dem entsprechenden ze