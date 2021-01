Blick auf das US-Hauptquartier von Fiat Chrysler Automobiles in Auburn Hills.

Kimberly P. Mitchell, Detroit Fr/TNS via ZUMA Wire/dpa

Vélizy-Villacoublay. Der französische Peugeot-Hersteller PSA und Fiat Chrysler (FCA) haben ihre Megafusion zum weltweit viertgrößten Autokonzern abgeschlossen.

Das bestätigten die beiden Unternehmen am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung.Der neugebildete Hersteller Stellantis hat große Standbeine in Europa und Nordamerika. Er führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder