Biontech darf Corona-Impfstoff in einer Anlage in Marburg produzieren.

Thomas Lohnes/AFP

Marburg/Mainz. Die Anlage ist genehmigt, teilte die Landesregierung in Hessen mit.

Die hessischen Behörden haben die angestrebte Produktion von zusätzlichem Biontech-Impfstoff in Marburg genehmigt. Wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte, gab das zuständige Regierungspräsidium in Gießen am Freitag grünes Licht. Das M