Privathaushalte in der Corona-Krise so reich wie nie

Bargeld steht hoch im Kurs während der Corona-Pandemie.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Ausgerechnet in der Pandemie sind die Menschen in Deutschland in Summe so reich wie nie. Privathaushalte sparen wie die Weltmeister und profitieren auch von der Erholung an den Aktienmärkten.

Die Menschen in Deutschland haben in der Corona-Krise in Summe so viel Geld auf die hohe Kante gelegt wie nie und das Aktiensparen entdeckt. Auf den Rekordwert von 6738 Milliarden Euro kletterte das Geldvermögen der privaten Haushalte im dr