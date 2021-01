Bargeld steht hoch im Kurs während der Corona-Pandemie.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main. Geschäfte und Restaurants sind wegen Corona geschlossen, Aktien steigen, die Zinsen sind niedrig: Das private Vermögen in den deutschen Haushalten erklimmt ein neues Rekordhoch.

Die Menschen in Deutschland haben in der Corona-Krise in der Summe so viel Vermögen angehäuft wie noch nie. Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen kl