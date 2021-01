"Es gibt nichts zu verteilen": Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, mit Blick auf die Tarufverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie.

Amin Akhtar/Gesamtmetall

Osnabrück. Die Arbeitgeber gehen für das laufende Jahr von fünf bis sieben Prozent Wachstum in der Metall- und Elektroindustrie aus. Dennoch gibt es in der Branche nichts zu verteilen, so Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf mit Blick auf die Metalltarifverhandlungen, die in der kommenden Woche in die zweite Runde gehen.