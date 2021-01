Produktion in einem Betrieb der Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitgeber der Branche gehen für das laufende Jahr von fünf bis sieben Prozent Wachstum aus, sehen aber mit Blick auf die Tarifverhandkungen keinen Verteilungsspielraum.

Jens Büttner/dpa

Osnabrück. Die Metall- und Elektroindustrie dürfte im laufenden Jahr wieder spürbar wachsen. Trotzdem gibt es nichts zu verteilen, so Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf mit Blick auf die Tarifverhandlungen für die mehr als 3,8 Millionen Beschäftigten, die in der kommenden Woche in die zweite Runde gehen. .

Zugleich sagte Wolf im Gespräch mit unserer Redaktion voraus, die Zahl der Arbeitsplätze werde angesichts des Strukturwandels in der Branche in den nächsten Jahren sinken.Das Interview im Wortlaut:Herr Wolf, Sie sehen die Bundesrepublik wi