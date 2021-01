Ein Stromzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an.

Sina Schuldt/dpa

München. Der Strompreis kennt in Deutschland meist nur eine Richtung: Es geht nach oben. Bei den Tarifen in der Grundversorgung ist das auch zum Start ins Jahr 2021 so. Es geht aber auch günstiger.

Strom aus der Grundversorgung ist auf einen Rekordpreis geklettert. Im Januar kostete eine Kilowattstunde im bundesweiten Durchschnitt 33,77 Cent, wie das Vergleichsportal Verivox am Donnerstag berichtete. Das seien 4 Prozent mehr als im J