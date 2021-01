Auch die Schädel der Stuttgarter sind kurzrasiert. Waren sie das selbst oder hatten sie professionelle Hilfe?

imago images/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Berlin. Seit rund einem Monat sind die 80.000 Friseurbetriebe in Deutschland zu. Umso mehr fallen die Profi-Fußballspieler mit ihren topgestylten Frisuren auf. Der Verband wittert Schwarzarbeit.

Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat in einem offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund seinen Unmut über frischfrisierte Fußballprofis geäußert. Wie die "Bild"-Zeitung zunächst berichtete, heißt es in dem