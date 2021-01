In Brasilien verkaufte Ford im vergangenen Jahr 119.454 Autos - ein Rückgang um 39,2 Prozent im Vergleich zu 2019.

Andre M. Chang/ZUMA Wire/dpa

Dearborn. Schluss und Ende: Nach 100 Jahren beendet Autobauer Ford die Produktion in Brasilien. Tausende Mitarbeiter sind betroffen.

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford streicht sein kriselndes Geschäft in Südamerika zusammen. Der Konzern kündigte am Montag die historische Entscheidung an, nach rund 100 Jahren Präsenz und zuletzt jahrelangen Verlusten die Produktion in Bra