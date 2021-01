Ein Hinweisschild der Aktion „Wir machen aufmerksam“ hängt am Eingang eines Bekleidungsgeschäfts in der Trierer Innenstadt.

Harald Tittel/dpa

Berlin. Ihre Läden und Restaurants für Kunden zu öffnen trotz staatlichen Verbots - dazu werden Inhaber in sozialen Medien nun für den 18. Januar aufgerufen.

Die eigentlich für Montag (11. Januar) geplante Aktion wurde verschoben. Zunächst sollten Betroffene an den Türen ihrer Geschäfte darauf aufmerksam machen.Zahlreiche Händler protestierten am Montag auf legale Weise in ihren Geschäften. Sie