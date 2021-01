Die vier Staatsanwaltschaften Mecklenburg-Vorpommerns gehen in rund 360 Fällen dem Verdacht von Betrug im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen nach.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

München. Die Soforthilfen sollen Unternehmen über harte Engpässe in Zeiten von Corona helfen. So mancher hat das wohl als Einladung zur Selbstbedienung verstanden.

Einer der ersten großen Prozesse um Betrug bei Corona-Soforthilfen hat am Montag in München begonnen. Ein gebürtiger Gelsenkirchener, der zuletzt in London lebte, soll laut Staatsanwaltschaft unberechtigte Anträge über gut 2,5 Millionen Eur