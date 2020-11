Vor mehr als 100 Jahren hat der Bäcker Karl Albrecht seinen ersten Laden hier in Essen eröffnet und legte damit den Grundstein für die Aldi Supermarkt-Kette.

Marcel Kusch/dpa

Essen. Ende eine Ära in Essen: Das Aldi Nord-Stammhaus dort ist zu klein für das wachsende Sortiment des Unternehmens und schließt am Samstag seine Tore. Eine viel größere Filiale öffnet bald in der Nähe.