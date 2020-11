Der im Börsenjargon schlicht „Dow“ genannte Auswahlindex hat nun eine monatelange, beeindruckende Aufholjagd gekrönt.

Justin Lane/EPA/dpa

New York. Die Corona-Krise schickt die Börsen auf eine Achterbahnfahrt. Immer wieder sind die Aktienkurse an wichtigen Handelsplätzen abgestürzt. Jetzt rappeln sie sich wieder in ganz neue Höhen auf - allen voran sind die Kurse an der New Yorker Wall Street.