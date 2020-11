Baumärkte boomen in der Corona-Krise

Besonders gefragt sind derzeit Farben und Malerzubehör, Gartenausstattung, Holz, Gartenmöbel und Werkzeuge.

Sven Hoppe/dpa

Köln. In Corona-Zeiten stehen vor vielen Baumärkten lange Schlangen. Besonders gefragt waren in den vergangenen Monaten Farben und Malerzubehör, Gartenausstattung, Holz, Gartenmöbel und Werkzeuge. Nur in einer Warengruppe waren die Umsätze rückläufig.