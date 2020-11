EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.

Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Brüssel. Gegen die tiefe Rezession sollen die EU-Staaten alle Instrumente nutzen, sagt die EU-Kommission. Dafür sollen vorübergehend auch Löcher in der Staatskasse in Kauf genommen werden. Allerdings in Maßen.