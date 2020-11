Wann genau der mit Spannung erwartete Börsengang von Airbnb erfolgen soll und wie viele Aktien dabei zu welchem Preis angeboten werden, bleibt weiterhin unklar.

Friso Gentsch/dpa

New York/San Francisco. An den Finanzmärkten wurde der Börsengang von Airbnb lange als spektakulärste US-Premiere 2020 gehandelt, dann kam die Corona-Krise dazwischen. Inzwischen hat sich das Geschäft ganz gut erholt - und die Zimmervermittlungsplattform traut sich doch noch an die Börse.