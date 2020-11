Verbraucher profitieren der Bundesbank zufolge vor allem bei Lebensmitteln und Industriegütern von der Mehrwertsteuersenkung.

Jens Büttner/zb/dpa

Frankfurt am Main. Seit Anfang Juli gelten niedrigere Mehrwertsteuersätze. Damit will die Bundesregierung den Konsum in der Corona-Krise ankurbeln. Doch was kommt tatsächlich bei den Verbrauchern an?